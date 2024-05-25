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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове слышны взрывы, в результате попаданий погибли два человека, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

После удара в спальном районе возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В Харьковской области действует предупреждение о воздушной тревоге.

Взрывы фиксировали в Харькове и в ночь на 25 мая. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Inna Varenytsia / Reuters

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые системы Patriot.

В регионе проходит эвакуация. Российские военные сообщают о боях и отражении контратак в районе Волчанска, который находится в 40 км от Харькова.

В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы

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Теги
Военная операция на Украине Харьков взрывы
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