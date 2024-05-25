Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру, связанную с проблемами с мочевым пузырем, и вернулся к своим обязанностям. Об этом сообщил Пентагон.

Остин перенес «элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру» в национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Процедура заняла два с половиной часа. На это время полномочия главы Пентагона были переданы его заместителю Кейтлин Хикс.

Остин возобновил исполнение служебных обязанностей и вернулся к себе домой. Пентагон отметил, что никаких изменений в расписании министра не ожидается.

В декабре 2023 года у Остина обнаружили рак простаты, ему удалили опухоль и выписали из больницы. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений.

В Белом доме узнали о госпитализации министра лишь спустя несколько дней. Позднее в конгрессе начали расследование. Глава комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майк Роджерс подчеркнул, что Минобороны «не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность».

Остин впервые появился на публике после лечения 24 января и вернулся к очной работе. Однако в следующем месяце глава Пентагона попал в больницу в третий раз из-за проблем с мочевым пузырем. Его выписали в середине февраля.