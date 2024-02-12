Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали
Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Главу оборонного ведомства госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для обследования. Замминистра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс уведомили о ситуации, уточнил Райдер.
В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль под общим наркозом, после чего выписали. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге». Тогда у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.
По информации телеканала NBC, четыре дня министр находился в отделении интенсивной терапии. Politico сообщило, что Пентагон не докладывал президенту Джо Байдену и его администрации о происходящим с Остином в течение трех дней. В Белом доме узнали об этом только 4 января.
23 января Остин впервые появился на публике, выступив по видеосвязи на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». По данным The Daily Mail, он выглядел похудевшим и изможденным.
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