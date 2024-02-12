 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали

Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Главу оборонного ведомства госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для обследования. Замминистра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс уведомили о ситуации, уточнил Райдер.

Остина вызвали в конгресс для дачи показаний из-за тайной госпитализации
Политика
Глава Пентагона Ллойд Остин

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль под общим наркозом, после чего выписали. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге». Тогда у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

По информации телеканала NBC, четыре дня министр находился в отделении интенсивной терапии. Politico сообщило, что Пентагон не докладывал президенту Джо Байдену и его администрации о происходящим с Остином в течение трех дней. В Белом доме узнали об этом только 4 января.

23 января Остин впервые появился на публике, выступив по видеосвязи на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». По данным The Daily Mail, он выглядел похудевшим и изможденным.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Ллойд Остин Пентагон США госпитализация
Материалы по теме
Выжившего пилота Falcon 10B госпитализировали после возвращения в Россию
Общество
Короля Карла III госпитализировали для лечения простаты
Общество
Пентагон отчитался об ударах по 36 объектам хуситов в Йемене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций Спорт, 01:10
Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали Политика, 00:47
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе «Дон» Общество, 00:22
Алиханов заявил, что Кант имеет «прямое отношение» к конфликту на Украине Политика, 00:14
Эксперты предсказали первое с июня заседание ЦБ без повышения ставки Финансы, 00:02
«Силовые машины» выиграли иск против Вьетнама в арбитраже Сингапура Экономика, 00:01
В Павлограде и Харькове прогремели взрывы Политика, 00:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Овечкин впервые в сезоне забросил шайбу в пяти играх подряд Спорт, 11 фев, 23:27
Пашинян заявил, что в Армении не обсуждают вопрос о вступлении в НАТО Политика, 11 фев, 23:23
Какие инструменты помогают привлечь онлайн-покупателя РБК и Яндекс, 11 фев, 23:18
Маск опроверг сделки Starlink с Россией Политика, 11 фев, 23:11
Суд обязал Маска дать показания по поводу покупки Twitter Политика, 11 фев, 23:03
Умер заслуженный артист России Юрий Ларин Общество, 11 фев, 22:52
Сенат США поддержал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю Политика, 11 фев, 22:42