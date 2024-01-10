В конгрессе инициировали расследование из-за тайной госпитализации Остина

Расследование инициировал глава комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс. В письме главе Пентагона он отметил, что безопасность США «зависит от четкого понимания способности министра принимать решения»

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майк Роджерс объявил о начале расследования по поводу госпитализации министра обороны Ллойда Остина. Об этом сообщается на сайте комитета.

Он направил письма главе Пентагона, его заместителю Кэтлин Хикс и руководителю аппарата министра обороны Келли Магсамен.

«Все — от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля — зависит от четкого понимания способности министра принимать решения. Минобороны — надежное ведомство, которое должно функционировать в условиях нападений наших врагов, но оно не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», — говорится в письме Роджерса, адресованном Остину.

Издание Axios писало, что глава аппарата администрации президента Джефф Зайентс инициировал пересмотр протоколов по делегированию полномочий после тайной госпитализации главы Пентагона. Он потребовал представить существующие протоколы для проверки к 12 января.

5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что министр 1 января был госпитализирован из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». По данным телеканала NBC, Остин четыре дня провел в отделении интенсивной терапии. В Белом доме узнали о госпитализации главы Минобороны лишь спустя несколько дней. Часть обязанностей Остина исполняла его заместитель Кэтлин Хикс.

Накануне в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида заявили, что у главы Пентагона был обнаружен рак простаты на ранней стадии. В декабре ему провели простатэктомию, после чего выписали из больницы. Однако 1 января из-за осложнений его снова госпитализировали — у него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. Днем ранее в Пентагоне заявили, что Остин до сих пор находится в медцентре, но уже поправляется и вернулся к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом отмечал, что Байден не думает увольнять главы Пентагона.