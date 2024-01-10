 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

В конгрессе инициировали расследование из-за тайной госпитализации Остина

В конгрессе начали расследование из-за госпитализации главы Пентагона Остина
Расследование инициировал глава комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс. В письме главе Пентагона он отметил, что безопасность США «зависит от четкого понимания способности министра принимать решения»
Глава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майк Роджерс объявил о начале расследования по поводу госпитализации министра обороны Ллойда Остина. Об этом сообщается на сайте комитета.

Он направил письма главе Пентагона, его заместителю Кэтлин Хикс и руководителю аппарата министра обороны Келли Магсамен.

«Все — от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля — зависит от четкого понимания способности министра принимать решения. Минобороны — надежное ведомство, которое должно функционировать в условиях нападений наших врагов, но оно не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», — говорится в письме Роджерса, адресованном Остину.

Издание Axios писало, что глава аппарата администрации президента Джефф Зайентс инициировал пересмотр протоколов по делегированию полномочий после тайной госпитализации главы Пентагона. Он потребовал представить существующие протоколы для проверки к 12 января.

5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что министр 1 января был госпитализирован из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». По данным телеканала NBC, Остин четыре дня провел в отделении интенсивной терапии. В Белом доме узнали о госпитализации главы Минобороны лишь спустя несколько дней. Часть обязанностей Остина исполняла его заместитель Кэтлин Хикс.

В конгрессе вспомнили Россию и Китай после госпитализации главы Пентагона
Политика
Глава Пентагона Ллойд Остин

Накануне в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида заявили, что у главы Пентагона был обнаружен рак простаты на ранней стадии. В декабре ему провели простатэктомию, после чего выписали из больницы. Однако 1 января из-за осложнений его снова госпитализировали — у него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. Днем ранее в Пентагоне заявили, что Остин до сих пор находится в медцентре, но уже поправляется и вернулся к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом отмечал, что Байден не думает увольнять главы Пентагона.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ллойд Остин госпитализация Конгресс США
Материалы по теме
Госпитализированный глава Пентагона созвонился с Байденом
Политика
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Политика
Остин сообщил, что пошел на поправку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
У россиян за год не изменились две финансовые цели Финансы, 06:04
В исторический центр столицы Эквадора стянули танки Политика, 05:51
В Забайкалье восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны Общество, 05:42
Восемь человек погибли во время беспорядков в Эквадоре Общество, 05:01
В конгрессе инициировали расследование из-за тайной госпитализации Остина Политика, 04:55
Посольство призвало россиян отказаться от поездок в Эквадор Общество, 04:23
Власти Перу решили направить спецназ на границу с Эквадором Политика, 03:55
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Ким Чен Ын назвал условие «полного уничтожения» Южной Кореи Политика, 03:45
Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Общество, 02:46
Главарь второй крупнейшей банды страны сбежал из тюрьмы в Эквадоре Общество, 02:21
В Нижнем Тагиле полицейский получил выговор за слова об избитой школьнице Общество, 02:12
Умер главред сайта «Морской бюллетень» Общество, 02:00
В Пензе более 40 домов остались без тепла в морозы Общество, 01:49
Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта Политика, 01:13