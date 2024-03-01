Глава Пентагона пройдет плановый осмотр в военном госпитале

Глава Минобороны США Ллойд Остин 1 марта пройдет плановое обследование, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Трансляцию вел Associated Press.

«[1 марта] министр Остин отправится в Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида на плановый прием к своим врачам», — сказал он. Райдер добавил, что восстановление Остина после лечения от рака проходит хорошо.

В декабре 2023 года у Остина обнаружили рак простаты, ему удалили опухоль и выписали, однако 1 января 2024-го его вновь госпитализировали из-за осложнений. По данным телеканала NBC, министр четыре дня провел в отделении интенсивной терапии.

Остин впервые появился на публике после лечения 24 января, а в конце месяца вернулся к очной работе, однако в феврале глава Пентагона попал в больницу в третий раз. Его выписали в середине месяца.

Ллойду Остину 70 лет. Он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года, став первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.