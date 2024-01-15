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Политика ,  
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Главу Пентагона выписали из больницы

Пентагон: министр обороны Остин выписан из больницы, он будет работать удаленно
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Министра обороны США Ллойда Остина, который попал в больницу 1 января, выписали, пока он будет работать из дома, сообщила пресс-служба Пентагона.

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты ранней стадии, в конце месяца ему провели простатэктомию и выписали. 1 января 2024 года он повторно попал в больницу — у него нашли инфекцию мочевыводящих путей.

По словам врачей, лечение рака простаты прошло успешно, «прогноз его восстановления превосходный». Остин продолжит наблюдение у врачей после простатэктомии, уточнили в публикации.

Простатэктомия — операция по удалению всей или части предстательной железы. Процедура выполняется при раке простаты и других раковых заболеваниях таза.

«Сейчас я продолжаю восстанавливаться и выполнять свои обязанности из дома, я хочу как можно быстрее вернуться в Пентагон», — сообщил министр. В Пентагоне отметили, что у Остина есть полный доступ к защищенным каналам связи, так что он может работать удаленно.

Пентагон сообщил о состоянии министра Остина, у которого нашли рак
Общество
Ллойд Остин

По данным телеканала NBC, министр четыре дня провел в отделении интенсивной терапии. Издание Politico сообщило, что Пентагон не сообщал президенту Джо Байдену и его администрации о госпитализации главы Пентагона в течение трех дней. В Белом доме узнали об этом только 4 января, рассказали собеседники издания.

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Остину 70 лет. Он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года, став первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.

Теги
Ллойд Остин Пентагон Больница
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