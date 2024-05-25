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Политика ,  
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Шеф Пентагона передаст полномочия заместителю на время плановой процедуры

Главе Минобороны США Ллойду Остину проведут плановую нехирургическую медицинскую процедуру, в это время его обязанности будет исполнять первый заместитель — Кэтлин Хикс, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Остин пройдет плановую и минимально инвазивную нехирургическую процедуру, связанную с его ранее заявленной проблемой с мочевым пузырем», — говорится в заявлении Райдера.

Министр посчитал, что не сможет исполнять свои обязанности во время операции, поэтому Хикс «возьмет на себя функции и обязанности министра обороны», добавил он. О процедуре заранее предупредили Белый дом и конгресс, подчеркнул пресс-секретарь.

Райдер не уточнил, как долго Остин будет оставаться в больнице.

Остина вызвали в конгресс для дачи показаний из-за тайной госпитализации
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Глава Пентагона Ллойд Остин

В декабре 2023 года у Остина обнаружили рак простаты, ему удалили опухоль и выписали, однако 1 января 2024-го его вновь госпитализировали из-за осложнений. По данным телеканала NBC, министр четыре дня провел в отделении интенсивной терапии.

В Белом доме узнали о госпитализации министра лишь спустя несколько дней. Позднее в конгрессе начали расследование.

Остин впервые появился на публике после лечения 24 января, а в конце месяца вернулся к очной работе, однако в феврале глава Пентагона попал в больницу в третий раз из-за проблем с мочевым пузырем. Его выписали в середине месяца.

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Пентагон США Ллойд Остин лечение полномочия
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