Остина вызвали в конгресс для дачи показаний из-за тайной госпитализации

Глава комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс заявил, что конгресс, в частности, интересует, давал ли глава Пентагона указания своим подчиненным не сообщать президенту Джо Байдену о госпитализации

Глава комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майк Роджерс в письме министру обороны Ллойду Остину потребовал от него дать показания по поводу тайной госпитализации, слушания запланированы на 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте комитета.

В письме конгрессмен отметил, что Остин ответил во время последнего разговора на некоторые вопросы, но большая часть пока остается без ответа. В частности, Роджерс, по его словам, обеспокоен отказом главы Пентагона говорить о том, давал ли он указания своим подчиненным не сообщать президенту Джо Байдену или кому-либо еще о том, что он находится в больнице.

«К сожалению, это заставляет меня думать, что информация скрывается от конгресса. Конгресс должен понять, что произошло и кто принял решение, препятствующее разглашению местонахождения министра», — указал конгрессмен в письме.

Роджерс также требует от Остина представить подробный отчет о передаче его обязанностей заместителю Кэтлин Хикс с указанием причин этого решения, сообщенных ей, а также о действиях, предпринятых или одобренных им во время госпитализации и список военных операций, проведенных с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024-го, пока он не исполнял свои обязанности.

В начале января глава комитета по вооруженным силам объявил о начале расследования по поводу госпитализации Остина.

Глава Пентагона попал в больницу 1 января, однако Белый дом узнал об этом лишь спустя несколько дней. Часть его обязанностей была возложена на заместителя Хикс.

В Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида позднее уточнили, что у министра в декабре был обнаружен рак простаты. 22 декабря ему провели простатэктомию, после чего выписали. Однако 1 января он вновь попал в больницу из-за осложнений — у него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. На этой неделе Остина снова выписали, но пока он работает из дома.