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Покушение на Фицо ,  
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Путин охарактеризовал компетентность еврокомиссаров словами «несут пургу»

Путин: еврокомиссары постоянно меняются и несут всякую политическую пургу
Сюжет
Покушение на Фицо
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

У Евросоюза много комиссаров, они постоянно меняются и «несут всякую пургу», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Фрагмент выступления опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

«Кроме как политической пургой это назвать нельзя, это безобразие. Но, к сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, она, особенно на этом направлении, растет», — сказал Путин. Он добавил, что российская сторона с этим сталкивается и подобное положение дел «вызывает только сожаление».

Так Путин охарактеризовал слова еврокомиссара Оливера Вархели, который, как рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, напомнил ему о судьбе подвергшегося покушению премьера Словакии Роберта Фицо, критикуя законопроект об иноагентах. Парламент Грузии принял документ в третьем, окончательном чтении, но президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето.

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Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

В Еврокомиссии заявили, что разговор между Кобахидзе и Вархели вырвали из контекста. Грузинский премьер счел напоминание о нападении на Фицо и призыв быть осторожным угрозой, которая его шокировала.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьера — тот получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, врачи дали положительный прогноз относительно состояния здоровья пострадавшего.

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Владимир Путин еврокомиссар Роберт Фицо Ираклий Кобахидзе покушение
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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