Ученые в открытом письме призвали к немедленным переговорам по Украине
Ученые и политики из четырех стран Европы в преддверии июньских выборов в Европарламент призвали к немедленным переговорам по ситуации на Украине. Открытое письмо опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.
Решение конфликта Москвы и Киева должно начаться с договора о прекращении огня и поставок оружия, говорится в документе. По мнению подписантов, стороны могут проводить переговоры напрямую или через посредников — в качестве примера авторы письма привели Турцию.
Авторы документы высказали обеспокоенность поставками Украине оружия со стороны Запада. Опасность растет из-за присутствия в Европе российского, американского, французского и британского ядерного оружия, отметили они.
Европейские правительства до сих пор отказываются работать над прекращением конфликта России и Украины, заключили авторы письма.
Под документом подписались 11 представителей науки и политики из Италии, Франции, Германии и Финляндии. В письме, в частности, указаны:
- экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина;
- бывший генсек Международного бюро мира Колин Арчер;
- директор отдела социальных наук Центра научных исследований Франции Михаэль Леви;
- профессор международных отношений Университета Хельсинки Хейкки Патомяки;
- профессор социологии Института социсследований Макса Планка Вольфганг Стрик.
Москва и Киев неоднократно заявляли о желании завершить боевые действия переговорами, однако выдвигают для этого разные условия. Российские власти отказываются от любого плана урегулирования, где не признается суверенитет Москвы над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Украинские власти требуют восстановления границ 1991 года, но согласны начать диалог после выхода на границы 24 февраля 2022.
В апреле украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой. Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Китай напомнил, что Москва готова к обсуждениям по Украине и никогда не отказывалась от идеи мирных переговоров. Путин подчеркнул, что Россию не пригласили на конференцию по урегулированию украинского кризиса, которая состоится летом в Швейцарии.
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