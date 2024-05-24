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Военная операция на Украине ,  
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Ученые в открытом письме призвали к немедленным переговорам по Украине

Ученые и политики Европы призвали к немедленным переговорам по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Ученые и политики из четырех стран Европы в преддверии июньских выборов в Европарламент призвали к немедленным переговорам по ситуации на Украине. Открытое письмо опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

Решение конфликта Москвы и Киева должно начаться с договора о прекращении огня и поставок оружия, говорится в документе. По мнению подписантов, стороны могут проводить переговоры напрямую или через посредников — в качестве примера авторы письма привели Турцию.

Авторы документы высказали обеспокоенность поставками Украине оружия со стороны Запада. Опасность растет из-за присутствия в Европе российского, американского, французского и британского ядерного оружия, отметили они.

Европейские правительства до сих пор отказываются работать над прекращением конфликта России и Украины, заключили авторы письма.

Под документом подписались 11 представителей науки и политики из Италии, Франции, Германии и Финляндии. В письме, в частности, указаны:

  • экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина;
  • бывший генсек Международного бюро мира Колин Арчер;
  • директор отдела социальных наук Центра научных исследований Франции Михаэль Леви;
  • профессор международных отношений Университета Хельсинки Хейкки Патомяки;
  • профессор социологии Института социсследований Макса Планка Вольфганг Стрик.

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Фото:John Moore / Getty Images

Москва и Киев неоднократно заявляли о желании завершить боевые действия переговорами, однако выдвигают для этого разные условия. Российские власти отказываются от любого плана урегулирования, где не признается суверенитет Москвы над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Украинские власти требуют восстановления границ 1991 года, но согласны начать диалог после выхода на границы 24 февраля 2022.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой. Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Китай напомнил, что Москва готова к обсуждениям по Украине и никогда не отказывалась от идеи мирных переговоров. Путин подчеркнул, что Россию не пригласили на конференцию по урегулированию украинского кризиса, которая состоится летом в Швейцарии.

Ученые в открытом письме призвали к немедленным переговорам по Украине
Ученые в открытом письме призвали к немедленным переговорам по Украине

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Теги
Военная операция на Украине ученые мирные переговоры
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