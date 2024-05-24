Германия решила передать Украине еще три комплекса HIMARS

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Власти Германии намерены отправить на Украину три реактивные системы залпового огня HIMARS, следует из обновленного списка поставленных вооружений на сайте правительства ФРГ.

Как указано в документе, ожидаются также поставки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 95 танков Leopard 1 A5 (вместе с Данией и Нидерландами), одной системы ПВО Patriot и двух Skynex, 40 БМП Marder и другой техники и боеприпасов.

В общей сложности Германия уже предоставила и еще предоставит Украине военную помощь на сумму около €28 млрд.

С февраля 2022 года Германия передала Украине со складов бундесвера материалы на сумму около €5,2 млрд. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ; затраты на их обучение составили около €282 млн.

Кремль неоднократно заявлял, что новые поставки оружия Украине не изменят целей и задач спецоперации на Украине, а только затянут конфликт.