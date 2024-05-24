Германия решила передать Украине еще три комплекса HIMARS
Власти Германии намерены отправить на Украину три реактивные системы залпового огня HIMARS, следует из обновленного списка поставленных вооружений на сайте правительства ФРГ.
Как указано в документе, ожидаются также поставки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 95 танков Leopard 1 A5 (вместе с Данией и Нидерландами), одной системы ПВО Patriot и двух Skynex, 40 БМП Marder и другой техники и боеприпасов.
В общей сложности Германия уже предоставила и еще предоставит Украине военную помощь на сумму около €28 млрд.
С февраля 2022 года Германия передала Украине со складов бундесвера материалы на сумму около €5,2 млрд. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ; затраты на их обучение составили около €282 млн.
Кремль неоднократно заявлял, что новые поставки оружия Украине не изменят целей и задач спецоперации на Украине, а только затянут конфликт.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования