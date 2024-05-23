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Военная операция на Украине ,  
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Германия выступила против конфискации активов России для помощи Украине

Кабмин Германии выступил против конфискации активов России для помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
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Война санкций

Германия продолжает выступать против конфискации замороженных российских активов для помощи Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Tagesschau.

«Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь идет не об активах как таковых», — отметил он.

В немецком Минфине отметили, что доходы от активов российского Центробанка будут использованы, однако сами активы останутся «нетронутыми», что позволит «сохранить основополагающие принципы международного права».

The Wall Street Journal (WSJ) в конце апреля назвала Германию «одним из самых яростных противников» изъятия замороженных активов России в пользу Украины. В частности, писала газета, Берлин утверждает, что эти средства надо оставить неприкосновенными, «чтобы использовать их в качестве рычага на любых переговорах по прекращению конфликта» и для того, чтобы побудить Россию уступить территории.

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Среди других причин отказа Германии поддержать конфискацию российских активов WSJ называла «призрак Второй мировой войны». Газета отмечала, что Берлин опасается новых исков за преступления времен Второй мировой.

Reuters ранее сообщил, что глава Минфина США Джанет Йеллен настаивает на проведение встречи министров финансов стран «Большой семерки» для согласования плана по быстрому предоставлению помощи Киеву с помощью доходов от российских активов.

Источники в Минфине сообщили агентству, что Германия открыта к использованию российских активов для военной помощи Украине.

По состоянию на апрель 2024 года сумма замороженных российских активов в ФРГ составляет около €3,9 млрд.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле отмечали, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».

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Теги
Германия российские активы конфискация Евросоюз Россия военная помощь Украина
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