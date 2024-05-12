Сальдо сообщил об ударе по Скадовску ракетами HIMARS
Скадовск в Херсонской области обстреляли ракетами HIMARS, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь», — рассказал он.
Губернатор добавил, что часть города осталась без света и воды после обстрела.
Скадовск находится на берегу Черного моря. От города — около 60 км по прямой до Херсона, который контролирует украинская сторона, и примерно столько же — до Крыма.
Последний раз Скадовск попадал под обстрел в марте этого года — в морском порту было повреждено административное здание, никто не пострадал.
В ноябре прошлого года в результате ракетного обстрела ВСУ в Скадовске погибли пять человек, еще десять пострадали. Как сообщал Сальдо, одна из ракет попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика