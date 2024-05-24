Генерала Попова доставили в суд для рассмотрения апелляции на арест

Иван Попов (Фото: Минобороны России)

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого ранее арестовали по обвинению в мошенничестве, доставили из СИЗО во Второй Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

На этом заседании рассмотрят апелляцию защиты на арест генерала.

В этот же день должно было состояться заседание в 235-м гарнизонном военном суде. Там собирались рассматривать ходатайство о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Но генерал на том заседании не присутствовал, из-за чего суд отложили на 27 мая.

17 мая 235-й гарнизонный военный суд избрал Попову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Его защита подала жалобу на это решение.

«Он ни в чем не виноват, поэтому вину не признает», — сказал адвокат обвиняемого Сергей Буйновский. Позже главное военное следственное управление СК попросило отпустить генерала под домашний арест.

Попова обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году, закупленных администрацией.

Материалы должны были использоваться для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.