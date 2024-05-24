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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки

Главком ВСУ Сырский: в районе села Кисловка наблюдается сложная ситуация
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В районе села Кисловка в Харьковской области создалась сложная ситуация, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телеграм-канале.

По его словам, на купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города.

«Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол», — написал Сырский.

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Политика
Фото:Dmitro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кисловка находится в 27 км юго-восточнее Купянска. 8 мая Минобороны объявило о взятии села под контроль российских сил.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении российских войск на харьковском направлении. Спустя несколько дней Генштаб ВСУ доложил об идущих боях близ населенных пунктов, расположенных в Купянском районе Харьковской области, в том числе в районе Кисловки.

Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки
Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки

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Александр Сырский ВСУ Харьковская область Украина
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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