Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В районе села Кисловка в Харьковской области создалась сложная ситуация, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телеграм-канале.

По его словам, на купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города.

«Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол», — написал Сырский.

Кисловка находится в 27 км юго-восточнее Купянска. 8 мая Минобороны объявило о взятии села под контроль российских сил.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении российских войск на харьковском направлении. Спустя несколько дней Генштаб ВСУ доложил об идущих боях близ населенных пунктов, расположенных в Купянском районе Харьковской области, в том числе в районе Кисловки.