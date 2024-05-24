Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации в районе Кисловки
В районе села Кисловка в Харьковской области создалась сложная ситуация, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телеграм-канале.
По его словам, на купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города.
«Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол», — написал Сырский.
Кисловка находится в 27 км юго-восточнее Купянска. 8 мая Минобороны объявило о взятии села под контроль российских сил.
12 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении российских войск на харьковском направлении. Спустя несколько дней Генштаб ВСУ доложил об идущих боях близ населенных пунктов, расположенных в Купянском районе Харьковской области, в том числе в районе Кисловки.
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