Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области
На всей территории Белгородской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал глава региона.
В качестве таких помещений он посоветовал использовать коридоры, ванные комнаты, туалеты, кладовые.
Тем, кого сирена застала на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие.
За один день 12 мая в Белгороде из-за обстрелов с украинской стороны погибли 19 мирных жителей.
Большинство из них, 15 человек, были извлечены из-под завалов рухнувшей после попадания обломков ракеты многоэтажки на улице Щорса. Во время вечерних обстрелов в тот же день погибли еще три человека — 19-летняя девушка, мужчина и женщина. Еще одна женщина умерла в больнице после ранения, которое она получила 11 мая.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования