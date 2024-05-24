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Военная операция на Украине ,  
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Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

На всей территории Белгородской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал глава региона.

В качестве таких помещений он посоветовал использовать коридоры, ванные комнаты, туалеты, кладовые.

Тем, кого сирена застала на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

За один день 12 мая в Белгороде из-за обстрелов с украинской стороны погибли 19 мирных жителей.

Большинство из них, 15 человек, были извлечены из-под завалов рухнувшей после попадания обломков ракеты многоэтажки на улице Щорса. Во время вечерних обстрелов в тот же день погибли еще три человека — 19-летняя девушка, мужчина и женщина. Еще одна женщина умерла в больнице после ранения, которое она получила 11 мая.

Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области
Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области

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Белгородская область ракеты Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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