В Воронежской и Белгородской областях объявили режим ракетной опасности
Власти Воронежской области объявили в регионе режим ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал глава региона.
Тем, кто находится на улице, Гусев посоветовал зайти в ближайшее здание или найти «подходящее укрытие».
Позднее о запуске аналогичного сигнала на территории Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В частности, 17 мая средства ПВО сбили 51 дрон над Крымом и 44 — над Краснодарским краем. Кроме того, военные уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
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