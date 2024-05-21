В Воронежской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность

В Воронежской и Белгородской областях объявили режим ракетной опасности

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Власти Воронежской области объявили в регионе режим ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал глава региона.

Тем, кто находится на улице, Гусев посоветовал зайти в ближайшее здание или найти «подходящее укрытие».

Позднее о запуске аналогичного сигнала на территории Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В частности, 17 мая средства ПВО сбили 51 дрон над Крымом и 44 — над Краснодарским краем. Кроме того, военные уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.