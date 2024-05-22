Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

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На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своем телеграм-канале.

Администрация Белгорода попросила местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя шесть минут сигнал тревоги отменили.

Утром ракетную опасность объявляли в Грайворонском городском округе, Белгороде и окрестностях, а также Шебекинском городском округе. Мэрия Белгорода также сообщила об обстреле села Старый Хутор в Валуйском городском округе.

Ночью над городом Старый Оскол сработала система ПВО, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Был сбит беспилотник самолетного типа, из-за падения осколков повреждены фасад частного дома и один автомобиль.

Утром и днем беспилотники атаковали электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка, село Тишанка Волоконовского района и автомобиль на заправке на въезде в Грайворон. После срабатывания системы ПВО в Шебекинском городском округе одна женщина получила осколочные ранения, а в Борисовском районе погиб один мужчина.