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«Известия» узнали версию жены Шамарина о причинах его ареста

«Известия»: обвиняемый в получении взятки генерал Шамарин получил деньги в долг
Вадим Шамарин (справа)
Вадим Шамарин (справа) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Жена начальника Главного управления связи Вооруженных сил и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого арестовали за взятку, считает, что сослуживцы его подставили, деньги ему дал приятель. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, который приводит слова Елизаветы Шамариной.

По словам женщины, ее муж не виновен, так как деньги он получил от приятеля в долг. При этом сам Шамарин, как отметила его жена, не просил ничего давать ему в долг.

Однако сослуживцы Шамарина написали на него заявление, в котором говорится, что тот сам попросил деньги.

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Вадим Шамарин

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил задержали 23 мая и в тот же день арестовали. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. Следствие наложило арест на недвижимость, активы и банковские счета генерала.

Позже в Следственном комитете сообщили, что взятку в размере 36 млн руб.Шамарин мог получить от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого предприятия Елены Гришиной. Оба дали показания против генерала.

По данным следствия, взятка была дана «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

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Теги
Вадим Шамарин Генштаб арест взятка Долги
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