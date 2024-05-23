На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест

Вадим Шамарин (Фото: Минобороны РФ)

На активы арестованного по делу о взятке генерал-лейтенанта Вадима Шамарина наложили арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арест наложило следствие на недвижимость, активы и банковские счета. Это «обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания генерала впоследствии виновным в получении особо крупной взятки следствием».

Вадима Шамарина задержали 22 мая, у него прошел обыск.

Позже генерал-лейтенанта арестовали, сообщили РБК в 235-м гарнизонном военном суде. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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