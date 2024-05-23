«Коммерсантъ» узнал о задержании замначальника Генштаба

Заместителя Герасимова и начальника Главного управления связи ВС России генерала Шамарина арестовали за взятку в особо крупном размере, сообщили РБК в военном суде. На этой должности генерал проработал более трех лет

Вадим Шамарин (Фото: Минобороны РФ)

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан, сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Собеседник газеты в правоохранительных органах уточнил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Позже в пресс-службе военного суда подтвердили РБК задержание генерала.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За последний месяц в России были арестованы несколько высокопоставленных военных, среди них — заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.