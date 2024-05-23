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Политика ,  
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«Коммерсантъ» узнал о задержании замначальника Генштаба

Заместителя Герасимова и начальника Главного управления связи ВС России генерала Шамарина арестовали за взятку в особо крупном размере, сообщили РБК в военном суде. На этой должности генерал проработал более трех лет
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Минобороны РФ)

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан, сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Собеседник газеты в правоохранительных органах уточнил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Позже в пресс-службе военного суда подтвердили РБК задержание генерала.

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. В 2010 году Шамарин занял должность начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителем главы Генштаба. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
арест генерал Генштаб Валерий Герасимов Минобороны Вадим Шамарин
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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