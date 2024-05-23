ТАСС узнал, кто дал показания против замглавы Генштаба
Гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер этого предприятия Елена Гришина дали показания против арестованного за получение взятки замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«[Они] дали следствию показания, изобличающие Шамарина в получении взятки в особо крупном размере», — сказал источник агентства.
РБК направил запрос в ОАО «Пермский телефонный завод «Телта».
Шамарина арестовали накануне по делу о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. По ней грозит до 15 лет тюрьмы.
Высоков и Гришина в настоящее время также находятся под стражей. По версии следствия, они дали генерал-лейтенанту взятку в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставок по госконтрактам для Минобороны и «покровительство».
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