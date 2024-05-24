 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Приморье оставил американского военного Блэка под арестом

Суд в Приморье не стал удовлетворять жалобу американского военного Блэка
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Приморский краевой суд отказался удовлетворить жалобу адвоката американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного за кражу, сообщило «РБК Приморье».

«Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в суде.

Адвоката американца подал жалобу на решение об аресте его подзащитного 13 мая.

Reuters узнал о «кровавой драке» задержанного в Приморье американца
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Блэк — старший сержант. Он был командирован в Южную Корею и по окончании службы должен был вернуться в США, но перед этим решил навестить во Владивостоке знакомую женщину.

Американец прибыл в Россию официально, по приглашению той самой знакомой, сообщал «РБК Приморье» со ссылкой на полицию. При этом Пентагон начал расследование из-за поездки Блэка в Россию без официального разрешения.

В мае текущего года американца задержали. В полицию обратилась женщина, с которой тот познакомился в Южной Корее и состоял в отношениях, и обвинила Блэка в краже. Сержанта арестовали до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК). Эта статья грозит заключением на срок до пяти лет. Свою вину американец признал.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Приморье американец арест кража апелляционная инстанция
Материалы по теме
Суд во Владивостоке арестовал американского солдата по делу о краже
Общество
Адвокат находящегося в СИЗО во Владивостоке солдата США обжаловал арест
Общество
Арестованный в Приморье американец признал вину в краже
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова Политика, 09:28
Как пошлины на импорт металлов демонстрируют конкурентную слабость США Pro, 09:17
Армения и Азербайджан передали пограничникам охрану участка новой границы Политика, 09:08
Почему компанию топят трудолюбивые сотрудники Pro, 08:46
Более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе» Политика, 08:40
«Известия» узнали версию жены Шамарина о причинах его ареста Политика, 08:36
Бортников обвинил разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе» Политика, 08:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Суд в Приморье оставил американского военного Блэка под арестом Общество, 08:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:07
Водителей самокатов предложат штрафовать за телефоны в руках Общество, 08:02
Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков Бизнес, 08:00
Санкционные брокеры вернулись на СПБ Биржу в преддверии IPO «Элемента» Инвестиции, 08:00
В Думе предложили уменьшить рабочие часы в пятницу для женщин Общество, 07:34
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS Политика, 07:23