Суд в Приморье оставил американского военного Блэка под арестом

Суд в Приморье не стал удовлетворять жалобу американского военного Блэка

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Приморский краевой суд отказался удовлетворить жалобу адвоката американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного за кражу, сообщило «РБК Приморье».

«Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в суде.

Адвоката американца подал жалобу на решение об аресте его подзащитного 13 мая.

Блэк — старший сержант. Он был командирован в Южную Корею и по окончании службы должен был вернуться в США, но перед этим решил навестить во Владивостоке знакомую женщину.

Американец прибыл в Россию официально, по приглашению той самой знакомой, сообщал «РБК Приморье» со ссылкой на полицию. При этом Пентагон начал расследование из-за поездки Блэка в Россию без официального разрешения.

В мае текущего года американца задержали. В полицию обратилась женщина, с которой тот познакомился в Южной Корее и состоял в отношениях, и обвинила Блэка в краже. Сержанта арестовали до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК). Эта статья грозит заключением на срок до пяти лет. Свою вину американец признал.