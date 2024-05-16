Арестованный в Приморье американец признал вину в краже

Американский военнослужащий Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке за кражу, признал вину, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Он признал вину и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

Гражданина США заржали в начале мая. В полицию обратилась женщина, с которой они познакомились в Южной Корее и состояли в отношениях, и обвинила Блэка в краже. Его задержали и арестовали до 2 июля. Мужчине вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК), эта статья грозит заключением на срок до пяти лет.

Блэк — старший сержант, был командирован в Южную Корею и по окончании службы должен был вернуться в США, но перед этим решил заехать во Владивосток, чтобы навестить женщину. Пентагон начал расследование из-за поездки в Россию без официального разрешения.