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Reuters узнал о «кровавой драке» задержанного в Приморье американца

Reuters: американец Гордон Блэк перед арестом в Приморье подрался с россиянкой
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американский военнослужащий Гордон Блэк за несколько месяцев до своего ареста во Владивостоке подрался с россиянкой, которую навещал в этом городе, рассказала его жена Меган в интервью Reuters.

Со слов женщины, несколько месяцев назад Блэк позвонил ей и дочери по видеосвязи, когда еще находился в командировке в Южной Корее. Однако разговор не был обычным: во время беседы между Блэком и находившейся рядом с ним россиянкой произошла драка, которая переросла в «кровавую».

Сначала, как рассказала супруга военного, россиянка и Блэк стали кричать друг на друга. Затем, со слов женщины, девушка ее мужа расцарапала ему лицо и достала нож.

Арестованного в Приморье американца обвинили в краже с крупным ущербом
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Этим ножом россиянка ударила Блэка, у того «на лице была кровь», сказала собеседница Reuters.

Мать арестованного американца Мелоди Джонс в беседе с агентством отметила, что ее сын последовал за девушкой в Россию, хотя они «дрались, как кошка с собакой». «Я сказала им обоим: вам необязательно быть вместе. Один из вас на днях пострадает», — рассказала она.

Первомайский районный суд Владивостока арестовал Гордона Блэка 7 мая по обвинению в краже с причинением крупного ущерба. Мужчина был командирован в Южную Корею и по окончании службы должен был вернуться в США. Перед возвращением домой военнослужащий решил заехать во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения, писал телеканал NBC. Разрешения на поездку у начальства Блэк не получил.

В полиции рассказали, что, когда Блэк был у девушки дома, у пары произошел конфликт. После ухода американца россиянка обнаружила пропажу денег и обратилась к правоохранителям. 

В представительстве МИД России во Владивостоке подтвердили, что дело военного не связано со шпионажем. Защита Гордона Блэка обжаловала его арест.

Теги
Владивосток арест Приморский край
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