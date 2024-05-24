Байден заявил об отсутствии причин у США оккупировать Афганистан из-за ИГ

Байден: США не нужно оккупировать Афганистан для борьбы с ИГИЛ

У Вашингтона нет необходимости оккупировать Афганистан, чтобы бороться с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России), заявил президент США Джо Байден в ходе на пресс-конференции с кенийским лидером Уильямом Руто после их переговоров в Белом доме. Трансляцию брифинга в YouTube вело агентство Associated Press.

Байдену задали вопрос о решении вывести войска из Афганистана и одновременной поддержке отправки кенийских полицейских в Гаити, где продолжаются беспорядки и нападения вооруженных банд на государственные учреждения.

По словам президента США, для присутствия американского контингента в Афганистане нет причин.

«Возможность объединения Афганистана очень небольшая. Во-вторых, есть методы контролировать ИГИЛ, кроме оккупации Афганистана», — заявил Байден.

Вашингтон не намерен отправлять военных в Гаити для наведения там порядка, подчеркнул американский президент.

Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана в апреле 2021 года, которые находились там с 2001 года. Свое решение президент объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. были ранены. Одновременно с выводом американского контингента Афганистан захватили боевики «Талибана» (признан в России террористическим и запрещен).

Ситуация в Гаити остается нестабильной несколько лет, кризис начался с убийства президента Жовенеля Моиза колумбийскими наемниками в июле 2021 года. Новый виток беспорядков начался в конце февраля 2024 года — в Порт-о-Пренсе начались бои между бандитами и полицией, в начале марта вооруженные банды освободили заключенных из главных тюрем страны.

Власти Гаити ввели комендантский час и режим ЧП из-за банд. Глава преступных банд страны Джимми Шеризье заявил о готовности к переговорам с международным сообществом о будущем страны.