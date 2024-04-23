Вооруженные банды Гаити парализовали работу топливного терминала
Топливный терминал Гаити в столице Порт-о-Пренсе приостановил работу из-за захвата вооруженными бандами обслуживающих его грузовиков, пишет Reuters со ссылкой на источник.
По его словам, бандитские группировки перекрыли несколько дорог, ведущих к терминалу.
Представитель Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что в столице по-прежнему трудно найти топливо, и предупредил о длинных очередях на заправках.
С конца февраля на Гаити продолжаются беспорядки, вооруженные банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в столице.
В стране ввели режим чрезвычайного положения после того, как группировки взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы и тысячи заключенных оказались на свободе.
В марте фактический глава банд Гаити Джимми Шеризье заявил о готовности к переговорам с международным сообществом о будущем страны.
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