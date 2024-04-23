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Вооруженные банды Гаити парализовали работу топливного терминала

Вооруженные банды захватили грузовики, обслуживающие топливный терминал Гаити

Топливный терминал Гаити в столице Порт-о-Пренсе приостановил работу из-за захвата вооруженными бандами обслуживающих его грузовиков, пишет Reuters со ссылкой на источник. 

По его словам, бандитские группировки перекрыли несколько дорог, ведущих к терминалу. 

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что в столице по-прежнему трудно найти топливо, и предупредил о длинных очередях на заправках. 

Глава банд Гаити заявил о готовности к переговорам о будущем страны
Политика

С конца февраля на Гаити продолжаются беспорядки, вооруженные банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в столице. 

В стране ввели режим чрезвычайного положения после того, как группировки взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы и тысячи заключенных оказались на свободе.

В марте фактический глава банд Гаити Джимми Шеризье заявил о готовности к переговорам с международным сообществом о будущем страны. 

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Теги
топливо Гаити вооруженные банды беспорядки
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