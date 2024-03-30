Глава банд Гаити заявил о готовности к переговорам о будущем страны

Вооруженные бандитские группировки Гаити готовы к переговорам о будущем страны с международным сообществом при определенных условиях, заявил Sky News фактический глава банд Джимми Шеризье по кличке Барбекю.

«Если международное сообщество предоставит подробный план, по которому мы сможем сесть вместе и поговорить, но они не будут навязывать нам, что мы должны решить, я думаю, что оружие можно будет опустить», — сказал он.

«Мы готовы ко всем решениям, пока гаитяне за столом переговоров, мы готовы сидеть и разговаривать со всеми, потому что мы не гордимся тем, что происходит в этой стране», — отметил Шеризье.

Глава группировок также подчеркнул, что члены банд не верят «в убийство людей и массовую резню», а «верят в диалог». «У нас в руках оружие, и именно с помощью оружия мы должны освободить эту страну», — добавил он при этом.

С конца февраля на Гаити продолжаются беспорядки, вооруженные банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в столице Порт-о-Пренс, такие как Центральный банк, полицейские участки, международный аэропорт, национальный футбольный стадион.

В стране ввели режим чрезвычайного положения после того, как группировки взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы и тысячи заключенных оказались на свободе. По оценкам ООН, банды контролируют около 80% Порт-о-Пренса. Из-за беспорядков более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Шеризье ранее призвал премьер-министра Ариэля Анри уйти в отставку. «Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, мы сразу же идем к гражданской войне, которая приведет к геноциду», — заявил лидер банд в начале марта. Он также отметил, что Гаити может стать «либо раем, либо адом», а небольшой группе богатых людей нельзя позволять «решать судьбу людей, живущих в рабочих кварталах».

В середине марта Анри согласился подать в отставку. По информации AP, он уйдет с поста премьера сразу после того, как будет создан переходный президентский совет.