МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на пятницу

В МЧС предупредили о заморозках до минус 1 градуса в Подмосковье

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ночь на 24 мая и утром того же дня в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса, сообщило региональное управление МЧС.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах, а тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, — не выходить на улицу. Владельцам земельных участков посоветовали укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, чтобы они не погибли.

В начале мая российские регионы уже столкнулись с заморозками. В Москве несколько раз выпал снег, в регионе вновь включили отопление. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально холодную погоду редким столкновением циклона и антициклона.

Синоптик рассказал 20 мая, что к выходным 25–26 мая температура воздуха в Москве прогреется до 27 градусов тепла, отметив, что погода на этой неделе будет напоминать летнюю.