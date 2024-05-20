Вильфанд рассказал о приходе в Москву летней погоды

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Температура воздуха в Москве прогреется к выходным до 27 градусов тепла. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К выходным столбики термометров поднимутся до 26–27 градусов, рассказал Вильфанд. По его словам, на этой неделе в Москве ожидается температура выше 20 градусов тепла. Кратковременные дожди и грозы пройдут в столице только во вторник, отметил специалист.

«Осадков выпадает немного — от 2 до 6 мм», — сообщил Вильфанд. Он отметил, что «разнообразная» погода в столице на предстоящей неделе будет напоминать летнюю.

О том, что в предстоящие выходные в Центральной России наступит метеорологическое лето, ранее сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это значит, что среднесуточная температура установится на уровне 15 градусов тепла и выше. Специалист подчеркнул, что наступление метеорологического лета в этом году совпадает с климатическим, которое обычно приходит 26 мая. Такое совпадение синоптик назвал «двойным» летом.

7 мая в Москве выпал мокрый снег. Роман Вильфанд объяснил холодную погоду в столице тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями — циклоном на востоке и антициклоном на западе. Из-за холодов в Москве перенесли плановые отключения горячей воды.