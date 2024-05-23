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Война санкций ,  
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В МИДе заявили об отсутствии планов восстанавливать контакты с Японией

Сюжет
Война санкций
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Россия не планирует сама предлагать восстановление политических контактов с Японией в сложившейся ситуации, заявила в интервью «РИА Новости» директор третьего департамента Азии МИДа Людмила Воробьева.

Она напомнила, что Токио в марте принял уже 22-й пакет санкций, мотивируя такие действия причинами, никак не связанными ни с двусторонними отношениями, ни с самой Японией.

«Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены», — сказала дипломат. Воробьева пояснила, что «разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Дипломат полагает, что японские власти должны понимать, что без их подкрепленного реальными практическими делами отказа от антироссийской политики возвращение к нормальному диалогу между странами невозможно.

Япония до того вводила санкции против России 22 февраля 2024 года. Тогда список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию, пополнился станками с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерными станками, коммуникационным и электронным (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудованием, а также товарами для производства электронных полупроводников.

Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными. В последних санкциях Кремль не увидел ничего нового, но отметил, что они вредят экономике вводящих их государств.

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