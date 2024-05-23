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Военная операция на Украине ,  
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В конгрессе показали карту России с зоной ударов американскими ракетами

Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной поражения американскими ракетами
Сюжет
Военная операция на Украине
Майкл Маккол
Майкл Маккол (Фото: foreignaffairs.house.gov)

Конгрессмен, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол представил карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине ракеты ATACMS. Кадры заседания конгресса показал телеканал C-SPAN.

Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что Россия создала запретную для ударов американским оружием зону в непосредственной близости от Украины. В этой зоне российские военные размещают артиллерию и ракетные комплексы. Затем, по словам конгрессмена, армия России использует оружие для атак на Украину.

В конгрессе показали карту России с зоной ударов американскими ракетами
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Конгрессмен уточнил у Блинкена, готовы ли власти США изменить политику в отношении поставок оружия Украине и возможности атаковать российскую территорию, чтобы Киев мог «воевать без связанных за спиной рук». В ответ Блинкен напомнил, что США не поддерживают такие атаки. Маккол подчеркнул, что не конгресс, а именно госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан наложили ограничение на удары по России.

Блинкен заявил о критическом моменте для Украины
Политика
Энтони Блинкен

Власти США неоднократно выступали против применения поставляемого Киеву оружия для атак на российские территории, в последний раз об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 18 мая.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой не только снять запрет на применение американского оружия, но и помочь в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.

Группа американских конгрессменов направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по российским регионам.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты. В Кремле заявили, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру украинской армии на безопасное расстояние от российских границ.

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Теги
Энтони Блинкен США Конгресс поставки оружия Украина
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