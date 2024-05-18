Белый дом заявил, что США против ударов по России американским оружием

США выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Журналистка спросила его, не пора ли США пересмотреть действующий для Украины запрет на использование американского оружия в наступательных целях.

«Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась», — ответил Кирби.

В конце апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США тайно передали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Газета утверждала, что некоторые из них украинские военные уже применили, в частности, для удара по Крыму 17 апреля.

Politico отмечала при этом, что условием поставок Киеву американского оружия дальнего действия было требование Белого дома не использовать его для нанесения ударов по России.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.