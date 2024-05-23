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Дело Тимура Иванова ,  
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«РИА Новости» узнало про переоформление машин гражданской жены Иванова

Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Мария Китаева
Мария Китаева (Фото: mariakitaeva / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Телеведущая Мария Китаева, гражданская жена обвиняемого в коррупции замминистра обороны Тимура Иванова, срочно переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на открытые базы данных.

Иванова задержали 23 апреля, на следующий день его арестовали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил его от должности. Для увольнения заместителя министра обороны с должности необходим указ президента страны.

В начале мая, когда суд рассматривал жалобу на арест Иванова, на заседание пришла Китаева, с которой, по словам адвоката Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей».

В декларациях о доходах Китаевой в течение 20 лет был указан автомобиль MINI Cooper S в собственности, 18 мая 2024 года у машины появился новый владелец — страховка, по данным сервиса Avtoface, теперь оформлена на другого человека.

Кроме того, агентство обнаружило автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, личные данные владельца страхового полиса на который совпадали с данными Китаевой. По данным ГИБДД и баз «Авто.ру» и Avtoface, с 14 мая у иномарки новый владелец.

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Один автомобиль стоит порядка 500 тыс. руб., другой был продан за 7,8 млн руб.

Ранее агентство сообщало о переоформлении двух автомобилей самого Иванова на его бывшую жену Светлану Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод.

Речь шла об американском внедорожнике Chevrolet Suburban и немецком минивэне Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC. Стоимость Chevrolet Suburban 2017 года выпуска, по данным интернет-ресурсов «Авто.ру» и «Авито», составляет 4,5 млн руб. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 млн руб. Mercedes-Benz V-Класс 2019 года выпуска стоит от 6 млн до 8 млн руб., а минивэн 2023 года — от 15 млн руб.

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Иванову вменяется нарушение ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.

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Теги
Тимур Иванов Автомобили Минобороны декларации
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