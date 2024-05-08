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Дело Тимура Иванова ,  
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Апелляцию на арест замминистра обороны суд рассмотрит в закрытом режиме

Мосгорсуд: апелляцию на арест замминистра обороны рассмотрят в закрытом режиме
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Дело Тимура Иванова

Мосгорсуд проведет заседание по жалобе на арест замглавы Минобороны Тимура Иванова в закрытом режиме, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Апелляционная жалоба на арест поступила в суд 26 апреля.

Защита Иванова рассказала газете «Коммерсантъ», что на ближайшем заседании суда, который пройдет 8 мая, адвокаты намерены добиться отмены решения о его содержании под стражей, заменив меру пресечения на домашний арест в его квартире на Поварской улице в Москве или загородном доме на Рублевском шоссе. В частности, адвокат Иванова Денис Балуев отметил, что домашний арест сторона защиты видит «приоритетной мерой пресечения».

По словам Балуева, основной упор адвокаты планируют сделать на данные о личности обвиняемого: он — отец пятерых детей, имеет звания героя ДНР и ЛНР и множество наград Российской Федерации.

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Иванова задержали 23 апреля в его служебном кабинете, суд арестовал замминистра на два месяца. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили следователи, фирмы — подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.

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Мосгорсуд Тимур Иванов арест новости Минобороны
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