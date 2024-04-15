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Война санкций ,  
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Эксклюзив

Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до €3,9 млрд

Минфин ФРГ: объем заблокированных средств меняется из-за исключений лиц из санкционного списка
Минфин ФРГ: Германия заморозила российские активы на сумму около €3,9 млрд
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Война санкций
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Эксклюзивы РБК
Сумма конфискованных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около €3,9 млрд. Об этом РБК заявили в Минфине ФРГ, отметив, что решение по их конфискации и передаче Украине должно отвечать юридическим нормам
Здание Министерства финансов ФРГ
Здание Министерства финансов ФРГ (Фото: Joko / imagebroker.com / Global Look Press)

Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около €3,9 млрд. Об этом РБК заявили в Минфине ФРГ. В ведомстве отметили, в эту сумму включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы Центрального банка.

Согласно данным Минфина ФРГ на январь 2024 года, сумма замороженных российских активов в Германии составляла около €4,1 млрд. В ведомстве пояснили, что сумма подвержена колебаниям на рынке, а также может меняться из-за исключений лиц из санкционного списка ЕС.

Что касается дальнейшей судьбы замороженных в Германии российских активов, Берлин придерживается подхода, который бы был «юридически жизнеспособным».

«Недавно на уровне ЕС мы добились существенного прогресса в области так называемой непредвиденной прибыли (англ. Windfall Profit). Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль, получаемую за счет активов ЦБ РФ. Для нас по-прежнему важно, чтобы решение [по конфискации активов. — РБК] было юридически жизнеспособным», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

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В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны.

Точная сумма, которая будет предоставляться Украине, будет зависеть от мировых процентных ставок. Прибыль представляет собой доходность от примерно €210 млрд ($227,69 млрд) активов ЦБ России, которые хранятся в различных валютах в 27 странах ЕС, отмечал Reuters.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

Окончательное решение по механизму конфискации и передачи активов Украине пока не принято. В начале апреля заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани сообщил, что страны G7 представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии запланированного на июнь саммита.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле отмечали, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством».

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Мария Васильева Мария Васильева
активы России российские активы заморозка конфискация ЕС Германия
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