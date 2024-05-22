 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
0 

Гибель Раиси и Абдоллахияна приостановила переговоры Ирана с МАГАТЭ

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) временно остановило переговоры с властями Ирана по ядерной программе из-за гибели в авиакатастрофе президента Исламской республики Эбрахима Раиси и главы МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, заявил Reuters гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Они (представители Ирана. — РБК) переживают траур, который я должен уважать», — сказал Гросси.

Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с Раиси. Видео
Общество

Агентство, пока не решило отозвать своих инспекторов, обладало постоянным доступом к заявленным Ираном ядерным объектам, однако из-за провала сделки 2015 года МАГАТЭ потеряло возможность проводить внезапные проверки на незаявленных объектах. Согласно последним квартальным отчетам инспекторов, Иран теперь имеет достаточное количество урана, обогащенного до 60%, чтобы создать три ядерных бомбы.

Иран отрицает подозрения в планах создать ядерное оружие, несмотря на наличие технических возможностей. «Если есть желание с другой стороны вернуться к ядерному соглашению, то они не должны выдвигать ложных обвинений <...>, а если они не хотят вернуться к ядерному соглашению, то не следует тратить время сторон», — призывала иранская Организация по атомной энергии страны.

Между агентством и властями Ирана остаются противоречия по поводу определения происхождения урановых частиц, обнаруженных на двух незаявленных объектах, отказа Тегерана принять некоторых инспекторов организации и переустановки удаленного оборудования для мониторинга.

МАГАТЭ заявило об отсутствии данных о производстве ядерного оружия Ираном
Политика

Вертолет иранского президента потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан, 19 мая. Нашли вертолет только утром 20 мая.

Вместе с Раиси и Абдоллахияном на борту находились губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Джума-мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МАГАТЭ Иран переговоры Иранская ядерная программа
Материалы по теме
В Иране раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси
Политика
МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов
Политика
Путин через Володина передаст послание иранским властям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 17:18
Еврокомиссия увеличила стоимость шенгенской визы из-за инфляции Общество, 17:35
Британия призвала нейтральные страны вступить в НАТО Политика, 17:33
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 17:30
Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля Общество, 17:28
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе Политика, 17:24
Селлер «Маркет Эксперт» проведет IPO на Мосбирже в 2025 году Инвестиции, 17:18
В обход санкций. В Россию привезли новые BMW X5, Kia Sportage и Mazda 6 Авто, 17:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Общество, 17:13
В Анапе у берега заметили большое скопление медуз. Видео Общество, 17:11
Отец Дениса Черышева продолжит тренировать «Шинник» в следующем сезоне Спорт, 17:06
«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России Пресс-релиз, 17:06
Какие последствия будет иметь признание Палестины тремя странами Европы Политика, 16:49
Мутко сообщил о планах исключить из семейной ипотеки жилье меньше 35 кв.м Недвижимость, 16:48
17 россиян заявились на Уимблдон в одиночных разрядах Спорт, 16:47