Гибель Раиси и Абдоллахияна приостановила переговоры Ирана с МАГАТЭ

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Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) временно остановило переговоры с властями Ирана по ядерной программе из-за гибели в авиакатастрофе президента Исламской республики Эбрахима Раиси и главы МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, заявил Reuters гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Они (представители Ирана. — РБК) переживают траур, который я должен уважать», — сказал Гросси.

Агентство, пока не решило отозвать своих инспекторов, обладало постоянным доступом к заявленным Ираном ядерным объектам, однако из-за провала сделки 2015 года МАГАТЭ потеряло возможность проводить внезапные проверки на незаявленных объектах. Согласно последним квартальным отчетам инспекторов, Иран теперь имеет достаточное количество урана, обогащенного до 60%, чтобы создать три ядерных бомбы.

Иран отрицает подозрения в планах создать ядерное оружие, несмотря на наличие технических возможностей. «Если есть желание с другой стороны вернуться к ядерному соглашению, то они не должны выдвигать ложных обвинений <...>, а если они не хотят вернуться к ядерному соглашению, то не следует тратить время сторон», — призывала иранская Организация по атомной энергии страны.

Между агентством и властями Ирана остаются противоречия по поводу определения происхождения урановых частиц, обнаруженных на двух незаявленных объектах, отказа Тегерана принять некоторых инспекторов организации и переустановки удаленного оборудования для мониторинга.

Вертолет иранского президента потерпел крушение в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан, 19 мая. Нашли вертолет только утром 20 мая.

Вместе с Раиси и Абдоллахияном на борту находились губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Джума-мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.