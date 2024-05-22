Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с погибшим президентом

Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с Раиси. Видео

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Толпы иранцев вышли на улица Тегерана, чтобы проститься с погибшим президентом Эбрахимом Раиси, пишет Al Jazeera.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавил молитву, в столице были подняты огромные транспаранты, прославляющие покойного президента как «мученика», пишет Yeni Şafak.

С ночи люди стояли возле Большой мечети Хомейни в Тегеране, готовясь к траурной церемонии. Шествие планировали начать от Тегеранского университета и направиться к площади Энгелаб в центре столицы.

Вертолет иранского президента потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая во второй половине дня. Его обнаружили на следующий день.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.