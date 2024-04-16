МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране после их закрытия, об этом 15 апреля заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Во время заседания Совета Безопасности ООН Гросси спросили, обеспокоен ли он тем, что Израиль может атаковать иранскую атомную электростанцию.
«Мы всегда обеспокоены такой возможностью. Что я могу вам сказать, так это то, что наши инспекторы в Иране были проинформированы иранским правительством о том, что вчера [в воскресенье] все ядерные объекты, которые мы инспектируем каждый день, останутся закрытыми по соображениям безопасности», — сказал он (цитата по Times of Israel).
Инспекторы МАГАТЭ не вернутся на объекты в Иране, пока ситуация не стабилизируется.
Иран нанес удар по израильской территории беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на 14 апреля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции.
В иранском МИДе заявили, что в случае атаки Израиля страна ответит в течение нескольких секунд. «У сионистов больше не будет 12 дней, и ответ, который они получат, будет измеряться не днями и часами, а секундами», — заявил замглавы ведомства Али Багери Кани.
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