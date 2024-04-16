 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов

МАГАТЭ временно отозвало инспекторов с ядерных объектов в Иране
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране после их закрытия, об этом 15 апреля заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Во время заседания Совета Безопасности ООН Гросси спросили, обеспокоен ли он тем, что Израиль может атаковать иранскую атомную электростанцию.

«Мы всегда обеспокоены такой возможностью. Что я могу вам сказать, так это то, что наши инспекторы в Иране были проинформированы иранским правительством о том, что вчера [в воскресенье] все ядерные объекты, которые мы инспектируем каждый день, останутся закрытыми по соображениям безопасности», — сказал он (цитата по Times of Israel).

Инспекторы МАГАТЭ не вернутся на объекты в Иране, пока ситуация не стабилизируется.

Иран заявил о мгновенном ответе в случае атаки Израиля на страну
Политика
Фото:Iranian Army / WANA / Reuters

Иран нанес удар по израильской территории беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на 14 апреля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции.

В иранском МИДе заявили, что в случае атаки Израиля страна ответит в течение нескольких секунд. «У сионистов больше не будет 12 дней, и ответ, который они получат, будет измеряться не днями и часами, а секундами», — заявил замглавы ведомства Али Багери Кани.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран ядерные объекты
Материалы по теме
Глава Минфина США пообещала новые санкции против Ирана
Политика
Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль
Политика
WP узнала о поручении Нетаньяху подготовить список целей в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16:41
В США заявили о подготовке КНДР к запуску второго спутника-шпиона Политика, 22:13
Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться Политика, 22:08
«Топит всё, везде». Очевидцы рассказали о последствиях дождей в Дубае Общество, 22:04
Уровень воды близ Кургана приблизился к 8 метрам Общество, 21:53
Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ Спорт, 21:52
ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ» Спорт, 21:25
Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет Спорт, 21:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов Политика, 21:22
Силовики применили против протестующих в Тбилиси слезоточивый газ Политика, 21:13
МВД заявило о защите чести полиции после сообщений об избиении нацболов Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
В X5 Group усомнились в выплате дивидендов в 2024 году Инвестиции, 21:00
В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле Политика, 20:49
Фонд Назарбаева отверг обвинения в попытках дискредитировать власти Политика, 20:33