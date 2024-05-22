В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждены инфраструктурный объект и линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Ранее власти Сумской области сообщили о повреждении энергообъектов в Конотопе и Шостке. В результате город Сумы остался без электроснабжения. В администрации региона уточнили утром, что восстановительные работы продолжаются.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Российское военное ведомство в последние недели неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Ее министр энергетики Герман Галущенко назвал огромным ущерб, нанесенный энергосистеме страны. По оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, на восстановление объектов потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».