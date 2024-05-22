В двух регионах России объявили опасность атаки дронов
На всей территории Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале. Спустя час его отменили.
Такой же режим объявлен в Курской области. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Режим опасности атаки дронов в Курской области продлился час.
За прошедшие сутки 21 мая российские ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области. Позже украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль около КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. В результате чего один человек погиб, еще трое пострадали. Вечером дрон атаковал еще один автомобиль в Белгородском районе. В результате взрыва пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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