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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах России объявили опасность атаки дронов

В Белгородской и Курской областях ввели режим опасности атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале. Спустя час его отменили.

Такой же режим объявлен в Курской области. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Режим опасности атаки дронов в Курской области продлился час.

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За прошедшие сутки 21 мая российские ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области. Позже украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль около КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. В результате чего один человек погиб, еще трое пострадали. Вечером дрон атаковал еще один автомобиль в Белгородском районе. В результате взрыва пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В двух регионах России объявили опасность атаки дронов
В двух регионах России объявили опасность атаки дронов

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Теги
дроны беспилотники Курская область Белгородская область Вячеслав Гладков
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