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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и реактивный снаряд

Два беспилотника и реактивный снаряд уничтожили над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, над регионом уничтожили один реактивный снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха». В ведомстве уточнили, что это произошло минувшей ночью.

Также Минобороны сообщило о перехвате дрона в Курской области.

Накануне в Белгороде и Шебекино несколько раз запускали сирену ракетной опасности.

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Политика

20 мая около 21:15 мск уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщало Минобороны. Ночью 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. Несколько частных жилых домовладений получили повреждения.

Из-за ухудшения оперативной обстановки в последнюю неделю работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить, об этом 20 мая сообщил Гладков.

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Белгородская область Минобороны «Ольха» беспилотники
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