Два беспилотника и реактивный снаряд уничтожили над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и реактивный снаряд

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, над регионом уничтожили один реактивный снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха». В ведомстве уточнили, что это произошло минувшей ночью.

Также Минобороны сообщило о перехвате дрона в Курской области.

Накануне в Белгороде и Шебекино несколько раз запускали сирену ракетной опасности.

20 мая около 21:15 мск уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщало Минобороны. Ночью 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. Несколько частных жилых домовладений получили повреждения.

Из-за ухудшения оперативной обстановки в последнюю неделю работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить, об этом 20 мая сообщил Гладков.