Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и реактивный снаряд
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны.
Кроме того, над регионом уничтожили один реактивный снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха». В ведомстве уточнили, что это произошло минувшей ночью.
Также Минобороны сообщило о перехвате дрона в Курской области.
Накануне в Белгороде и Шебекино несколько раз запускали сирену ракетной опасности.
20 мая около 21:15 мск уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщало Минобороны. Ночью 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. Несколько частных жилых домовладений получили повреждения.
Из-за ухудшения оперативной обстановки в последнюю неделю работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить, об этом 20 мая сообщил Гладков.
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