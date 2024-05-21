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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Гладков: в Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородском районе, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в результате взрыва на месте происшествия скончалась женщина, двое мужчин получили осколочные ранения, а у пассажирки открытая черепно-мозговая травма. Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.

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Фото:Global Look Press

В последнее время атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности, участились. Так, 18 мая дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Пострадали два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницу.

В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

   

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавшие погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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