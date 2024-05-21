В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородском районе, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате взрыва на месте происшествия скончалась женщина, двое мужчин получили осколочные ранения, а у пассажирки открытая черепно-мозговая травма. Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.
В последнее время атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности, участились. Так, 18 мая дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Пострадали два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницу.
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