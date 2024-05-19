МВД Словакии: выстреливший в Фицо мог действовать не один

В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре

Юрай Цинтула (Фото: Markiza TV / Reuters)

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула мог действовать не один, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. Его слова приводит портал Aktuality.

«По этой версии, преступник действовал в составе группы людей. <...> Через два часа после совершения преступления он удалил всю историю публикаций в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России. — РБК) и историю сообщений, причем ни он, ни его жена не могли это сделать», — отметил министр.

По его словам, в МВД обрабатывают несколько версий произошедшего, по одной из них за преступлением стоит группа неизвестных. «Я утверждаю это на основании разведывательной информации, которую нам предоставили», — уточнил Шутай-Эшток.

15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Его ранили в грудь, живот и руку, после чего экстренно госпитализировали и провели две операции.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. Он признал свою вину, писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

После операций жизнь Фицо перестала находиться под угрозой. Врачи дают положительные прогнозы, премьера не планируют переводить в другое медицинское учреждение.