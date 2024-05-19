 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Покушение на Фицо ,  
0 

В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре

МВД Словакии: выстреливший в Фицо мог действовать не один
Сюжет
Покушение на Фицо
Юрай Цинтула
Юрай Цинтула (Фото: Markiza TV / Reuters)

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула мог действовать не один, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. Его слова приводит портал Aktuality.

«По этой версии, преступник действовал в составе группы людей. <...> Через два часа после совершения преступления он удалил всю историю публикаций в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России. — РБК) и историю сообщений, причем ни он, ни его жена не могли это сделать», — отметил министр.

По его словам, в МВД обрабатывают несколько версий произошедшего, по одной из них за преступлением стоит группа неизвестных. «Я утверждаю это на основании разведывательной информации, которую нам предоставили», — уточнил Шутай-Эшток.

Стрелявшего в словацкого премьер-министра Фицо пенсионера арестовали
Политика
Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, выезжает из суда после слушания его дела в Пезиноке, Словакия

15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Его ранили в грудь, живот и руку, после чего экстренно госпитализировали и провели две операции.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. Он признал свою вину, писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

После операций жизнь Фицо перестала находиться под угрозой. Врачи дают положительные прогнозы, премьера не планируют переводить в другое медицинское учреждение.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Словакия Роберт Фицо покушение МВД

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Глава Словакии сообщил, что раненого Фицо больше не будут оперировать
Политика
Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо
Политика
Премьер Польши сообщил об угрозах после покушения на Фицо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Что известно о президенте Ирана Эбрахиме Раиси Политика, 20:48
Хаменеи призвал иранцев не волноваться во избежание «сбоев в стране» Политика, 20:43
Кассьерра первым в XXI веке забил 5 мячей в одном матче чемпионата России Спорт, 20:42
На Украине введут почасовые отключения электричества Общество, 20:34
В Белгородской области два человека пострадали после обстрела Ржевки Политика, 20:31
«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за 34 года Спорт, 20:20
«Ливерпуль» победил в последнем матче под руководством Клоппа Спорт, 19:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Папа римский встретился с экс-главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Общество, 19:59
«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в чемпионате Англии Спорт, 19:59
В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре Политика, 19:52
Казахстан пропустил десять шайб от США на чемпионате мира по хоккею Спорт, 19:41
Азербайджан предложил Ирану помощь после жесткой посадки вертолета Раиси Политика, 19:29
Президент Грузии предложила отменить закон об иноагентах после принятия Политика, 19:20
При обстреле центра Шебекино пострадали трое подростков и восемь взрослых Политика, 19:09