RTVS: обвиняемый в покушении на премьера Словакии Юрай Цинтула признал свою вину

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину

71-летний Юрай Цинтула признал свою вину, пишет RTVS. В суде проходит первое слушание дела о покушении на премьера Словакии, прокурор ходатайствует об аресте подозреваемого

Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, около суда в Пезиноке, Словакия (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

В ходе первого слушания по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо подозреваемый Юрай Цинтула признал свою вину, передает портал RTVS. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Дело рассматривает Специализированный уголовный суд в городе Пезинок. Прокуратура настаивает на аресте 71-летнего Цинтулы, пишет RTVS.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. В премьера выстрелили несколько раз и ранили в грудь, живот и руку. Фицо экстренно госпитализировали, он перенес две операции. По словам Мириам Лапуниковой, директора больницы, в которой находится политик, его состояние стабильное.

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Цинтулу задержали на месте происшествия. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Мужчина объяснил произошедшее своим несогласием с действиями правительства.