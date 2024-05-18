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Покушение на Фицо ,  
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Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину

RTVS: обвиняемый в покушении на премьера Словакии Юрай Цинтула признал свою вину
Сюжет
Покушение на Фицо
71-летний Юрай Цинтула признал свою вину, пишет RTVS. В суде проходит первое слушание дела о покушении на премьера Словакии, прокурор ходатайствует об аресте подозреваемого
Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, около суда в Пезиноке, Словакия
Конвой, предположительно перевозивший Юрая Цинтула, около суда в Пезиноке, Словакия (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

В ходе первого слушания по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо подозреваемый Юрай Цинтула признал свою вину, передает портал RTVS. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Дело рассматривает Специализированный уголовный суд в городе Пезинок. Прокуратура настаивает на аресте 71-летнего Цинтулы, пишет RTVS.

Глава Словакии сообщил, что раненого Фицо больше не будут оперировать
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Здание больницы, куда был доставлен Роберт Фицо

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. В премьера выстрелили несколько раз и ранили в грудь, живот и руку. Фицо экстренно госпитализировали, он перенес две операции. По словам Мириам Лапуниковой, директора больницы, в которой находится политик, его состояние стабильное.

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину
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Цинтулу задержали на месте происшествия. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Мужчина объяснил произошедшее своим несогласием с действиями правительства.

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Юлия Овчинникова
Словакия Роберт Фицо покушение суд обвинение

Недвижимость

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Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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