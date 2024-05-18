Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину
В ходе первого слушания по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо подозреваемый Юрай Цинтула признал свою вину, передает портал RTVS. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Дело рассматривает Специализированный уголовный суд в городе Пезинок. Прокуратура настаивает на аресте 71-летнего Цинтулы, пишет RTVS.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. В премьера выстрелили несколько раз и ранили в грудь, живот и руку. Фицо экстренно госпитализировали, он перенес две операции. По словам Мириам Лапуниковой, директора больницы, в которой находится политик, его состояние стабильное.
Цинтулу задержали на месте происшествия. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Мужчина объяснил произошедшее своим несогласием с действиями правительства.
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