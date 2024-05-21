Защита обвиненного в краже американца обжаловала его арест в Приморье
В Приморский краевой суд поступила жалоба защиты американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке по обвинению в краже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.
«Только что материал поступил в Приморский краевой суд, дата судебного заседания еще не назначена», — говорится в публикации. Защита Блэка обжаловала его арест 13 мая. В суде уточнили, что все дополнения можно внести до 20 мая.
Гражданина США задержали в начале мая. В полицию обратилась женщина, с которой тот познакомился в Южной Корее и состоял в отношениях, и обвинила его в краже.
Блэка арестовали до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК), эта статья грозит заключением сроком до пяти лет. Американец признал вину.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования