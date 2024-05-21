Защита обвиненного в краже американца обжаловала его арест во Владивостоке

Защита обвиненного в краже американца обжаловала его арест в Приморье

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Приморский краевой суд поступила жалоба защиты американского военнослужащего Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке по обвинению в краже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

«Только что материал поступил в Приморский краевой суд, дата судебного заседания еще не назначена», — говорится в публикации. Защита Блэка обжаловала его арест 13 мая. В суде уточнили, что все дополнения можно внести до 20 мая.

Гражданина США задержали в начале мая. В полицию обратилась женщина, с которой тот познакомился в Южной Корее и состоял в отношениях, и обвинила его в краже.

Блэка арестовали до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК), эта статья грозит заключением сроком до пяти лет. Американец признал вину.