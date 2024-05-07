Суд во Владивостоке арестовал американского солдата по делу о краже

Американского военнослужащего Гордона Блэка заключили под стражу до 2 июля. Его задержали 2 мая во Владивостоке, куда он прибыл из Южной Кореи

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Первомайский районный суд Владивостока арестовал американского военнослужащего Гордона Блэка по делу о краже, об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Елена Оленева. Его заключили под стражу до 2 июля.

Накануне NBC News сообщил о задержании американского солдата в России. Позднее стало известно его имя: это старший сержант Гордон Блэк. Он был командирован в Южную Корею и по окончанию службы должен был вернуться в США. Перед возвращением домой военнослужащий решил заехать во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения, уточнил телеканал.

2 мая Блэка задержали по обвинению в краже. Представитель армии США Синтия Смит рассказала, что Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. В пресс-службе Госдепа подтвердили РБК случившееся.

В представительстве МИД во Владивостоке назвали причиной задержания «чисто бытовой криминал», дело военного не связано со шпионажем.