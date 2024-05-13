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Адвокат находящегося в СИЗО во Владивостоке солдата США обжаловал арест

Адвокат находящегося в СИЗО во Владивостоке солдата США Блэка обжаловал арест

Защита задержанного за кражу во Владивостоке американского военнослужащего обжаловала его арест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.

«Предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», — рассказала она агентству.

Первомайский районный суд Владивостока арестовал американского солдата Гордона Блэка 7 мая по обвинению в краже с причинением крупного ущерба.

Суд во Владивостоке арестовал американского солдата по делу о краже
Общество
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

Старший сержант американской армии, командированный в Южную Корею, в апреле приехал во Владивосток после того, как окончил службу. Солдат решил навестить женщину, с которой у него были романтические отношения. Разрешение на поездку у начальства Блэк не получил.

2 мая его задержали по подозрению в краже. В российском МИДе подтвердили, что дело не связано со шпионажем. В полиции рассказали, что у девушки дома произошел конфликт с американцем, после его ухода она обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Против Блэка завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Теги
военный арест кража США Россия
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