Глава МИД Германии в пятый раз приехала в Киев

Анналена Бербок (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом, сообщает Der Spiegel. Это ее пятая поездка на Украину с начала военной операции, предыдущая состоялась в сентябре 2023 года.

По прибытии Бербок отметила сложную ситуацию в стране и заверила Украину в солидарности. Министр призвала продолжать оказывать помощь Киеву, особенно усилить поставки средств противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что стране необходимы пять-семь американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Они «разблокируют небо» и помогут защитить промышленность, пояснил глава государства. ВСУ больше всего нуждается в поставках именно таких систем, подчеркнул Зеленский. В середине апреля страны НАТО решили выделить Украине больше систем ПВО. Москва осуждает помощь Киеву.

Вечером Бербок планировала отправиться в Харьков, но поездку отменили по соображениям безопасности, добавляет Der Spiegel. За последнее время российские войска взяли под контроль более десятка населенных пунктов в Харьковской области. Из региона эвакуировали свыше 10 тыс. жителей.