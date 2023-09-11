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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев

Глава МИД Германии Бербок в четвертый раз приехала в Киев
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Военная операция на Украине
Фото: Oliver Weiken / dpa / Global Look Press
Фото: Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев, сообщает Spiegel.

Это ее четвертая поездка на Украину с момента начала военной операции. Визит главы МИДа не анонсировался.

Бербок по прибытии пообещала продолжать поддержку Украины на ее пути в Евросоюз. При этом министр также заявила о важности дальнейших усилий украинских властей в реформах, например, в области борьбы с коррупцией.

Летом 2022 года Украина стала кандидатом в члены Евросоюза. Одно из условий вступления в ЕС — борьба с коррупцией. В ноябре 2022-го президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране. По его словам, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою страну».

В конце августа Зеленский сообщил о планах приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество», — говорил он.

Теги
Германия МИД Киев Украина Анналена Бербок
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